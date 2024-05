ZSL má prísľub, že sa veľké podujatie vráti na Slovensko. Škvrnou sezóny bolo zranenie Vlhovej

Chcem sa preto poďakovať celému organizačnému tímu, dobrovoľníkom, našim pretekárkam, sponzorom a partnerom a najmä fanúšikom, ktorí prišli osobne do Jasnej alebo povzbudzovali pri obrazovkách. Bez nich by Svetový pohár nemal tú správnu atmosféru,“ zhodnotil prezident ZSL Martin Paško pre oficiálny zväzový web.

Fotogaléria: Pozrite si, ako to v sobotu vyzeralo v Jasnej

Medzi mužmi najviac vyčnieval Andreas Žampa, ktorý sa do sezóny rozbiehal po dlhom výpadku. Spôsobila ho viacnásobná zlomenina vonkajšieho členka po páde na tréningu v Taliansku vlani v januári.

Po vyše dvojročnej odmlke si však v tomto ročníku pripísal body do Svetového pohára alpských lyžiarov, keď v obrovskom slalome v bulharskom Bansku skončil na 24. mieste.

„Som veľmi rád, že sa mi podarilo prejsť ťažkými chvíľami, najmä vo fyzickej rehabilitačnej príprave, takže ma to naozaj veľmi teší. Urobilo ma to lepším športovcom aj človekom, lebo ťažké chvíle vždy otestujú človeka, ako na tom je. Zároveň som veľmi rád, že sa mi podarilo vrátiť do Svetového pohára,“ povedal 30-ročný Andreas Žampa.