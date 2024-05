Kedy sa vráti Vlhová na vrchol? V januári, keď vyhrá prvé preteky, pousmial sa Gemza

„Od Petrinho pádu v Jasnej sme začali pozerať vpred a hľadať riešenia. Je to o plánovaní. Uteká nám čas,“ vysvetlil švajčiarsky kouč.

„Za posledné tri týždne je pokrok veľmi rýchly a veľmi výrazný. Petra sa dostala do normálneho života bez bariel,“ vysvetlil Gemza.

„Dnes na stretnutí sme si už spísali nejaké ciele. Vidím, že Petra je pripravená vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a to je pre trénera perfektné. Reč tela je veľmi pozitívna,“ tešil sa Pini.

„Prechádzame na kondičnú prípravu a musíme správne načasovať Petrin návrat,“ vysvetľoval Gemza.

Vlhová by chcela stihnúť začiatok nasledujúcej sezóny. Kedy by sa však mohla vrátiť do vrcholovej formy?

„Späť bude v januári, keď vyhrá preteky Svetového pohára. Vtedy si povieme, že Petra je späť,“ usmieval sa asistent trénera.