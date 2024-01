Sedí, to je dobré znamenie, komentovala expertka. Čo sa stalo Shiffrinovej?

Riziková disciplína

Terénna vlna však Shiffrinovú prekvapila a po skoku vyšla z ideálnej stopy a narazila do ochrannej siete.

„Dostala sa nízko do stopy a v kompresii ju to ešte nakoplo. V tejto časti trate je zjazdovka veľmi úzka a Američanka nemala možnosť sa dokĺzať niekam inam. To znamená, že vo veľkej rýchlosti narazila do siete. Nepáčilo sa mi, ako prepadla na špičky dopredu,“ pokračovala bývalá česká lyžiarka.