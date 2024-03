Piniho prekvapilo, ako rýchlo si našla Vlhová novú nádej. Koniec kariéry? Na to je príliš mladá

BRATISLAVA. Nedávno predĺžil tréner Mauro Pini spoluprácu s úspešnou lyžiarkou Petrou Vlhovou. Dohodli sa do konca olympijského cyklu. Kompletný program a výsledky v sezóne 2023/2024

Švajčiarskeho trénera čaká náročná úloha – pripraviť slovenskú reprezentantku na úspešný návrat na zjazdovky.

Čas na zamyslenie Sezóny alpských lyžiarok skončila víkendovými pretekmi v rýchlostných disciplínach. Ročník sprevádzalo množstvo zranení, ktoré sa dotkli aj jeho zverenkyne.

„Nehody tu boli vždy, aj keď je pravda, že v tomto roku ich počet extrémne stúpol. Od polovice decembra sme boli, u žien aj u mužov, svedkami pádov víkend čo víkend. V tréningoch aj v samotných pretekoch. Predtým to bolo viac v tréningoch. V poslednom období som pritom ja osobne mal dosť času zamyslieť sa nad tým, prečo to tak vlastne je,“ uviedol v rozhovore pre švajčiarsky portál Watson. Podľa trénera existujú štyri dôvody, ktoré spôsobili túto situáciu.

„Prvý dôvod: počasie. Zažívame zlú zimu, počas ktorej je veľa vysokých, ale aj nízkych teplôt. A predovšetkým neustále sa meniace snehové podmienky. Po druhé: kalendár. Jazdíme stále viac pretekov, všetko je tesnejšie. No nielen to, začiatok prípravy na snehu v lete sa stále posúva na neskorší termín. Pritom sezóna sa v Söldene začína naďalej približne 20. októbra.“ Neskorší začiatok na lyžiach znamená, že príprava nie je ideálna. „Za normálnych okolností je potrebná 40-dňová príprava, ale teraz nám zostáva nanajvýš tridsať dní. Už na štartovacej čiare sezóny sú teda všetci v deficite a preteky sa valia jedny za druhými. K tomu treba pripočítať prípadné posuny pretekov, ktoré takisto narušia plán tréningu. Následne sa zvyšuje aj tlak a celkovo to znamená, že športovci nie sú v skutočnosti pripravení dať do toho všetko.“

Tréner Mauto Pini (vľavo) a Petra Vlhová počas prípravy v Argentíne. (Autor: Nike Ski Team Petra Vlhová)

Chyba vo výchove Ďalší dôvod je možného zranenia je prístup k lyžovaniu. „Dnešná generácia vo veku od 25 do 30 rokov je generácia, ktorá je tlačená do dokonalosti. Mnohí sa už neučili prirodzene jazdiť na lyžiach. Naučili sa trénovať, a to je veľký rozdiel. V dokonalých podmienkach fungujú neuveriteľne dobre, limity posúvajú stále vyššie a vyššie. Keď sa však niečo stane, keď sa treba prispôsobiť iným snehovým podmienkam, alebo v podstate čomukoľvek inému, nevedia reagovať. A potom to môže byť nebezpečné.“

Tréner tvrdí, že treba zmeniť prístup vo výchove mladých lyžiarov. „Začína sa od mala. Od klubov, regionálnych zväzov, aj privátnych tímov. Najmä v rozmedzí 10 až 12 rokov mi chýba všeobecná príprava. Keď tá absentuje, chýba športovcom prirodzená intuícia. Často sa stáva, že v prípade horšieho dňa, napríklad keď napadne nový sneh, sa rušia tréningy. Prečo bola Lara Gutová-Behramiová v tejto sezóne taká silná? Pretože ju zdobí práve táto intuícia. Spomínate si na Marca Odermatta v obrovskom slalome v Aspene? Bol už takmer šikmo vo vzduchu a predsa to zachránil. Ďalší príklad: keď si vezmete 30 najlepších, koľkí z nich vedia jazdiť freeride? Predpokladám, že dve tretiny nie.“

Aj štvrtý dôvod sa týka súčasnej generácie. „Mnohí ľudia nie sú schopní nájsť si čas pre seba. Stále počúvam, že povinností je viac a viac. Áno, môže to byť pravda. Ale pozrite, mobily stále viac a viac požierajú čas. Mnoho mladých ľudí tým trpí.“ Optimalizácia pretekov Nahustený program a množstvo zranení je varovný signál pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu FIS, aby upravila kalendár pretekov.

„Myslím si, že by sme mali ísť viac so zimou a za zimou. V novembri sú všetci v Škandinávii a trénujú. Prečo sa tam, v Nórsku a vo Švédsku, neuskutočnia v tom čase všetky preteky, pre mužov aj ženy? Potom by sme sa mohli hromadne presunúť napríklad do Severnej Ameriky a od januára do marca by sme boli späť v Európe. Žiaden tréner na svete by nikdy neprišiel s nápadom, aby sa v novembri konali preteky v Zermatte. Je totiž jasné, že zo šiestich dní stratíte minimálne tri. FIS musí pochopiť, že ak stratí toľko hviezd, stráca aj svoj produkt. Keď v ženskom slalome chýbajú naraz Mikaela Shiffrinová, Petra Vlhová a Wendy Holdenerová, nie je to dobré pre náš šport.“ FIS dala na rady športovcov a trénerov a do kalendára ďalšej sezóny zjazdy v Zermatte nezahrnula.

V zdravom tele, zdravý duch V dôsledku zranenia Mikaely Shiffrinovej získala veľký glóbus jej rivalka. Lara Gutová-Behramiová podávala v sezóne konzistentné výkony. „V každých pretekoch jazdí inteligentne, s rozumom. Nejde za každú cenu na plný plyn, nie vždy riskuje. Chápe silu momentu, perfektne číta trať. A dokonale si rozdeľuje sily.“ Švajčiarka sa tešila z druhého glóbusu. Prvýkrát vyhrala trofej v roku 2016. Vtedy sa takisto zranila jej rivalka Lindsey Vonnová.

„Keď v roku 2016 vyhrala svoj prvý celkový Svetový pohár, dalo by sa povedať, že pritom mala aj trochu šťastia v dôsledku niekoľkých zranení iných pretekárok. V tejto sezóne je to inak. Dosiahla ďalší level. Ukázala, čo je potrebné na získanie „veľkej gule“, že tri-štyri týždne v januári a februári sú rozhodujúce. Existuje však aj niekoľko ďalších vecí, ktoré som si všimol. Je pokojnejšia. Mnohí by očakávali, že so zvyšujúcim sa tlakom príde aj nervozita, ale u nej sa to nestalo. Veľa sa smeje, veľa hovorí. Fyzicky, ale predovšetkým mentálne je na tom výborne. Ak by som to mal zhrnúť, tak poviem: v zdravom tele zdravý duch.“

Lara Gutová-Behramiová získala veľký krištáľový glóbus za sezónu Svetového pohára 2023/2024 (Autor: TASR/AP)

Pini švajčiarsku lyžiarku v minulosti trénoval. Gutová-Behramiová má 32 rokov a špekuluje sa o jej konci kariéry. „Rozumel by som tomu. O mesiac bude mať 33 rokov. Bola by to škoda pre náš šport a pre Švajčiarsko, ale neprekvapilo by ma to.“ Nová nádej Vlhovej tréner nečakal, že sezóna s jeho zverenkyňou sa predčasne skončí na domácich pretekoch v Jasnej. Slovenka sa zranila v pretekoch obrovského slalomu a podstúpila operáciu.

„To je riziko práce v privátnom tíme. Už som však zažil aj takéto situácie. Pre mojich kolegov v našom päťčlennom tíme to bolo ako úder päsťou do tváre. Ako keď pichnete špendlíkom do balóna – bang - všetko sa skončilo v jedinom okamihu. Pre fanúšikov to bol katastrofálny okamih. Už o piatej ráno sa na svah začali hrnúť prví ľudia, aby si zabezpečili najlepšie miesta. Nakoniec ich bolo takmer dvadsaťtisíc. Atmosféra bola frenetická. Po Petrinom páde celý kopec stíchol.“ Vlhová momentálne pracuje na tom, aby sa čo najlepšie vrátila do súťažného diania.

„Pomaly sa posúva vpred. Jej svalstvo sa počas šiestich týždňov, keď nemohla nič robiť, výrazne zmenšilo.“ Pini tvrdí, že sklamanie z výpadku netrvalo veľmi dlho. „Prvé dva-tri dni boli ťažké, ale potom rýchlo našla novú nádej. Bol som prekvapený, ako dobre sa s tým vyrovnala.“