Lyža napravo alebo naľavo je rozdiel. Aký rituál pred pretekmi má Vlhová?

„Môj voľný čas sa začína tým, že každý deň chodím do posilňovne. Od rána do večera cvičím, oddychujem, rehabilitujem alebo regenerujem. Robím všetko iba pre koleno. Momentálne nemám voľný čas,“ priznala.

Pravá, ľavá

Vlhová odhalila, aký rituál má pred pretekmi. Najprv sa potrebuje uzavrieť do svojej bubliny, kde sa môže maximálne sústrediť sama na seba.

„Je to dlhý proces, aby som sa dostala do stavu, že budem iba ja a nikto okolo. Pred pretekmi mám zaužívaný rituál. Lyže mám vedľa seba a jedna je čistá a druhá s nápisom Hero, ktorá je na pravej strane. Ak by to bolo opačne, tak by som asi kopec nezliezla.“

Mnoho fanúšikov sprevádza Slovenku po rôznych pretekoch Svetového pohára. Niektorí z nich merajú dlhú cestu až do Fínska, kde sa okrem lyžiarskeho podujatia kochajú aj prírodou.

Nie každý má šťastie vidieť polárnu žiaru ako úspešná športovkyňa.

„Polárnu žiaru som videla v Levi až po šiestich rokoch. Niekto z môjho tímu tam prišiel prvýkrát a videl ju. Ako napríklad Ivanka (pozn. Gašpárek, fyzioterapeutka). Je to iba o šťastí,“ uviedla.