Podbrezová šokovala Slovan, majster prehral hneď prvý ligový zápas sezóny

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Využili sme čas, v akom sa zápas hral. Teraz je pre Slovan priorita dostať sa v európskych súťažiach čo najďalej. Takže mu to neublíži a nám to dúfam pomôže. Mám radosť z toho, ako sme zobrali opraty zápasu po našom góle v prvom polčase. Paradoxne nám druhý gól ublížil, boli sme pasívnejší, vymýšľali sme hlúposti. O to viac si vážim, že sme boli poctiví v hlbokom bloku. Vážim si, akým spôsobom sme to pred bránkou uskákali. Verím, že táto výhra je pre mužstvo motorom a pokúsime sa to využiť. Ak však chceme byť dlhodobo úspešní, musíme sa zlepšiť."

Boris Kitka, asistent trénera Slovana: "Gratulujem domácim k víťazstvu. Celkom dobre sme vstúpili do zápasu, ale domáci sa chytili po góle. My sme dovtedy nevyužili prechodové fázy, potom sme mali slabý pohyb hore, nevedeli sme sa presadiť jeden na jedného, mali sme zlý pohyb. Striedania, ktoré sme urobili v druhom polčase, veľkú zmenu nepriniesli. Síce sme mali viac z hry po prestávke, ku koncu sme domácich zatlačili po druhom inkasovanom góle. Ak však chceme húževnatého súpera zdolať, musíme si vytvoriť viac šancí. Ťažko sme sa do nich dostávali. Podbrezovčania boli disciplinovaní, nám chýbala emócia."