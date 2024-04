Katastrofálnych 70 minút od Slovana. Inkasoval štyri góly, prebudil sa až v závere

Xisco Muňoz, tréner DAC: "To bol teda zápas! Z oboch strán to bol veľmi dobrý duel. Vedeli sme, že to bude silný súper. Prvých 60 minút bolo z našej strany veľmi dobrých, a to je presne to, čo potrebujeme hrať celých 90 minút. Veľmi dôležité je, že sme mali podporu z tribún, divákom patrí veľká vďaka. Takisto ďakujem aj hráčom, ktorí si zápas užili. O tom je futbal, takto by to malo vyzerať. Osem mesiacov naháňame súperov, potrebujeme to ešte dotiahnuť do konca, aby sme dosiahli náš cieľ.

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Z našej strany to bol do 60. minúty veľmi zlý výkon, ale nebudem z toho robiť zlé vývody. Liga sa končí, sme majstri. Niekedy je ťažké motivovať hráčov. Domáci išli za svojim cieľom, a idú aj naďalej, a tým je európska súťaž. Pripravovali sme sa na centrované lopty, na Trusu, žiaľ prvý gól bol príkladom toho, čo sa nemalo stať. Prehrali sme každý osobný súboj, mali sme zlú rozohrávku zozadu, prehrávali sme v prvom polčase všetko. Mali sme prvú šancu v zápase, čo sme nevyužili, mohlo byť všetko inak. Dunajská Streda hrala dnes dobre, naše mužstvo vstalo, dalo góly na 4:3, ale domáci nás potrestali gólom. Gratulujem Dunajskej Streda, a želám im, aby sa dostali k svojim cieľom. Liga sa končí, roboty bude veľa, uvidíme, čo bude."