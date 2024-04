ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Petržalka dnes, II. liga LIVE (27. kolo)

Center z rohového kopu smeruje do stredu pokutového územia, prepadol cez Štrbovu hlavu až k hosťujúcej defenzíve, ktorá loptu odkopáva mimo nebezpečenstvo.

Úvodný výkop do druhého polčasu zaobstarali hráči Petržalky.

Laktionov mal priveľa priestoru pred šestnástkou, rozhodol sa strieľať, no pošmykol sa, a tak jeho strelecké zakončenie nebolo nebezpečné. Odkop pre Halousku.

Mrázovi sa dostalo prihrávky, ocitol sa za defenzívou hostí, no strelecké zakončenie mu veľmi nevyšlo, letelo mimo priestor troch žrdí brány Halousku.

Appiah poslal slušnú prihrávku na Bartoša smerom na vzdialenejšiu žrď, no Bartoš nestihol dobehnúť jeho úmysel, a tak sa lopty zmocňuje Halouska.

Diviš dostal peknú prihrávku do šestnástky. Jeho strelecký pokus dokázal Halouska zneškodniť!

Vysoká prudká rana, ktorá rýchlo dopadala do pokutového územia nenašla ideálne postaveného adresáta domácich.

Strela, ktorú zastavuje brankár Halouska! Trabalík pálil z pravej strany šestnástky z ostrého uhla smerom na bránu, no ani táto šanca gól neprináša.

Tatran sa momentálne snaží prekonať defenzívu Petržalky, no nedarí sa im to.

Tatran útočí so štvoricou hráčov v šestnástke. Appiah sa pokúsil po centri z pravého krídla o strelu nožničkami, no jeho pokus zblokoval Jakubko!

Laktionov si naráža cez Bartoša, no táto kombinácia neprináša domácemu celku úspech.

Laktionov sa snažil vybojovať loptu na ľavej strane šestnástky súpera, no dopustil sa nedovoleného zákroku na Nagyho. Lopta patrí Petržalke.

21