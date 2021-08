Weiss varuje: Ak nič neurobíme, tak tento tím to nezvládne

Šulla zle vyhodnotil situáciu. Pri rozohrávke úplne zabudol, že má za sebou protihráča, hodil si loptu pred seba. Číhajúci Kike Gómez ho šikovne obral a do prázdnej brány skóroval.

„Bola to primitívna chyba,“ priznal Vladimír Weiss. Lapsus z poslednej minúty zápasu trénera Slovana poriadne rozčertil.

Brankár Slovana im zatlieskal, nakoniec však práve on bol nechceným hrdinom zápasu. Dostal hlúpy gól, ktorý pripravil Slovan o víťazstvo.

„Záver bol pre mňa infarktový. Je to obrovská individuálna chyba. Predstavte si, že by nás stála postup,“ doplnil Weiss.

„Dnes som mal radosť z futbalu do deväťdesiatej minúty, mužstvo hralo dobre a vypracovalo si veľa gólových šancí,“ vravel tréner Slovana.

/prvý zápas: 3:1, do play off postúpil Slovan/

Čo ho však mrzí? „Prespali sme dva, či tri týždne na transferom trhu. To treba povedať,“ ponosoval sa.

Podľa Weissa sa Slovan musí nevyhnutne posilniť, a to o štyroch až piatich hráčov.

„Ak by sme niečo neurobili, tak tento tím to nezvládne. Ušla by nám liga aj pohár. Chceme bojovať na všetkých frontoch,“ povedal tréner. Pripomenul, že jeho mužstvo je aj trošku staršie.