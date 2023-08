FLORENCIA. Srbské volejbalistky sa suverénnym spôsobom prebojovali do štvrťfinále ME vo volejbale žien 2023. V pondelkovom osemfinálovom stretnutí v Bruseli si poradili so Švédkami hladko 3:0.

Obhajkyne striebra a úradujúce majsterky sveta sa vo štvrťfinále stretnú s víťazkami zápasu Česko - Ukrajina (20.00).