Slovenky ukončili Zlatú Európsku ligu víťazstvom, proti Slovinkám nestratili ani set

Michal Mašek, tréner Slovenska: "Švédky boli nad naše sily, my sme sa preto dobre pripravili na Slovinky. Oni majú veľmi neskúsené družstvo v kádri s dvoma osemnásťročnými hráčkami. Vedeli sme o ich slabinách. Je to pre nás veľmi cenné víťazstvo, lebo sme získali body do svetového rebríčka."

Karin Šunderlíková, univerzálka Slovenska: "Myslím si, že sme bojovali, splnili sme taktické pokyny do bodky. Boli tam chybičky, ale skvele sme si s tým poradili. Slovinky mali včera zápas, mali možno ťažšie nohy, ale bol to skvelý duel a verím, že si to fanúšikovia užili."

Karin Palgutová, kapitánka Slovenska: "Bol to ťažký zápas najmä mentálne. Šiesty zápas za tri týždne nie je jednoduché hrať a som rád, že sme to zvládli a na 3:0. Veľmi nám pomohli diváci, to hráčke veľmi pomôže a hráčku vyhecuje, keď vie, že musí dať ľuďom niečo navyše."