Slovenky majú už iba teoretickú šancu postúpiť, proti Švédkam neuhrali ani set

Zlatá Európska liga žien - Bratislava

V piatkovom zápase prehrali v Bratislave so Švédskom 0:3, po piatich dueloch majú na konte len šesť bodov za dve víťazstvá a majú už iba teoretickú šancu postúpiť na turnaj Final Four.

Severankám síce patrí vo svetovom rebríčku miesto za Slovenkami, no prvý set zvládli lepšie po výsledku 25:19.

V druhom dejstve družstvo Michala Mašeka viedlo o sedem bodov (12:5), no náskok stratilo a prehralo 23:25.

V treťom Švédky viedli od úvodu a dotiahli duel do víťazného konca aj vďaka výkonu svojej najväčšej hviezdy a univerzálky Isabelly Haakovej, ktorú dosiahla celkovo 28 bodov.

Priebeh zápasu Slovensko - Švédsko

Švédky začali v úvode prvého setu lepšie a dostali sa do vedenia 6:3 a 11:8. Za stavu 9:13 si tréner slovenského tímu vyžiadal oddychový čas, ale Severanky to nespomalilo a dostali sa už do sedembodového náskoku (16:9).

Domáce družstvo vrátila späť do hry kapitánka Palgutová a esom upravila na 11:16. Zverenky Bregoliho však kontrolovali náskok aj vďaka výkonu svojej najväčšej hviezdy Isabelly Haakovej a vyhrali set 25:19.

VIDEO: Tréner Michal Mašek reaguje po zápase Slovensko - Švédsko