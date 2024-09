Slovenkám sa splnil sen o MS. Roky sme na tom pracovali, vraví kapitánka

BRATISLAVA. Slovenské volejbalové reprezentantky sa premiérovo v histórii samostatnosti SR predstavia na MS. Krátko po najväčšom úspechu vytýčil prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko ďalší cieľ, ktorým je postup družstva do olympijskej kvalifikácie v roku 2027. Slovenky sa na svetový šampionát dostali prvýkrát a to vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB), v ktorom im patrí 28. miesto.

Na záverečnom turnaji sa predstaví 32 tímov, ktoré budú rozdelené do ôsmich skupín po štyri.

"Je to historický úspech, sú to emócie. Počas samostatnosti SR sa to žiadnemu seniorskému tímu nepodarilo. Ak si zrátame účasti ostatných kolektívnych športov a odmyslíme si hokej a futbal, tak z halových športov majú po jednom, čo nám chýbalo. Je to zadosťučinenie za uplynulé roky a za prácu hráčok a realizačného tímu," uviedol Rojko. VIDEO: Marek Rojko

Radosť neskrývala ani kapitánka slovenského výberu Karin Palgutová, pre ktorú bude svetový šampionát vrcholom profesionálnej kariéry. "Veľmi sa teším, nielen z dôvodu, že tam budem ja. Je to veľký úspech pre slovenský volejbal. My sme roky pracovali na tom, aby sme sa dostali tam, kde sme teraz. Som rada, že práca sa zúročila a dokázali sme postúpiť," povedala 31-ročná smečiarka pre TASR.

Vývoj svetového rebríčka bol pre družstvo trénera Michala Mašeka už dlhšiu dobu priaznivý. Samotný kouč v závere mája pred domácim 3. turnajom Zlatej Európskej ligy tvrdil, že situácia je pozitívna, no jeho družstvo zostáva pokojné a počítanie bodov necháva na iných. Obdobie čakania na definitívu postupu vnímala aj Palgutová: "Už sme o tomto postupe rozprávali dosť dlho. Body sa zbierali počas dvoch rokov. To čakanie však bolo veľmi dlhé, už polovica z nás ani neverila, že budeme hrať volejbal v roku 2025. Ja som veľmi rada, že stále ho hráme a budeme reprezentovať Slovensko. Keď sme o tom prvýkrát rozprávali, nevidela som reálne, že ešte by sa mi podarili odohrať MS. Tým, že sme tu a je to na dosah, tak sa rozhodnutie zmenilo a je to veľká česť." VIDEO: Marek Rojko a Karin Palgutová

Pri pohľade do budúcnosti sa reálne javí aj premiérová účasť volejbalistiek o štyri roky na OH v Los Angeles. Na olympijský turnaj prebehne v roku 2027 kvalifikácia, do ktorej sa prebojuje 24 najlepších tímov svetového rebríčka. Realisticky vníma tento míľnik aj Rojko, ktorý by rád dostal volejbal na olympiádu ako prvý kolektívny šport po 28 rokoch.