Slováci si veria na postup. Musíme vyhrať všetky zápasy, vravel kapitán

BRATISLAVA. Slovenskí volejbaloví reprezentanti chcú vstúpiť dvoma víťazstvami do kvalifikácie ME 2026 a priblížiť sa k postupu na šampionát.

"Myslím si, že všetko funguje dobre, držíme spolu a stretnutia v Španielsku ukázali našu tímovú silu. To je podľa mňa práca trénerského štábu.

Drží nás pokope tvrdá drina, keďže tréner je známy, že dbá na to, aby sa veľa trénovalo. Vyžaduje, aby bol každý stopercentne pripravený a sústredený na každý tréning," uviedol Ihnát.

Sme spokojní, že sme vyhrali päť duelov. Jeden sme síce prehrali, ale aj to je dôležité počas prípravy. Práve to nám vie ukázať, na čom ešte treba zapracovať," uviedol hlavný tréner.

Princíp kvalifikácie je komplikovaný a je to ako keby ďaleko. Očakávam, že mužstvo postúpi a po strede bude mať na svojom konte šesť bodov a v domácom prostredí o rok s Lotyšmi uzavrieme úspešnú kvalifikáciu a budeme sa tešiť z postupu na šampionát."

Podľa Rojka môže byť už nedeľný duel jedným z najdôležitejších: "My sme pri angažovaní trénera a aj budovaní mužstva, ktoré prechádza generečnou výmenou, deklarovali, že jediný cieľ po neúspešných rokoch 2022 a 2023 je vrátiť mužstvo na ME.

Výsledky proti Španielom, aj keď vymenili časť mužstva, majú pre mňa výpovednú kvalitatívnu hodnotu. Sme tam, kde sme chceli byť a musíme to potvrdiť aj v kvalifikácii."

Aj keď to boli prípravné zápasy, Rakúšania majú výbornú generáciu hráčov, traja hrajú v talianskej Serii A, čo my nemáme.

Oproti minulému roku si myslím, že hráči mu uverili. On nastavil vysoké nároky, intenzitu a objem tréningov. Myslím si, že mužstvo je na jednej vlne s ním.

Kormidelník je spokojný s tímom, ktorý má k dispozícii. "Som pyšný, ako pracujú hráči. Chýbajú nám len Peter Ondrovič a Michal Zeman. Musím povedať, že máme mladý tím, ale aj podľa výsledkov prípravných zápasov sa ukažuje, že to bola správna voľba."

Slováci sa pred rokom nepredstavili na kontinentálnom šampionáte, na ktorom chýbali prvýkrát od roku 2007.

"Naším jediným cieľom je vrátiť mužstvo späť na ME. Minulé leto sme hrali dobre, ale chýbali víťazstvá. Prvý cieľ je kvalifikovať sa, no chceme potom pokračovať ďalej," skonštatoval Vanmedegael.

Kapitán Ihnát sa už teší na ostrý štart a duel s Lotyšmi. "Určite to bude vyrovnaný zápas a môžu rozhodovať detaily. Preto je veľmi dôležité, že máme takú hĺbkovú anazalýzu.

Čakám veľký boj, ale jednoznačne máme na to, aby sme vyhrali. Môže to byť kľúčový zápas, ale každý je dôležitý. My potrebujeme byť prvý. Našou úlohou je vyhrať všetky zápasy, postúpiť z prvého miesta a viac neriešiť."

Na záverečný turnaj postúpi sedem víťazov skupín a päť najlepších tímov umiestnených na druhom mieste.