Slovenky dosiahli najväčší úspech v histórii, napriek tomu ich mrzí nešťastné osemfinále

Podľa kapitánky tímu SR na to hráčky stále myslia, napriek tomu považuje šampionát za úspešný.

Mohlo to však byť ešte lepšie, keby v boji o štvrťfinále nepremárnili náskok 2:0 na sety v zápase proti Bulharkám (2:3).

"Už sa snažím na to nemyslieť. Jednoducho sa to stalo a nijako to už nezvrátime. Cieľ, ktorý sme si pred šampionátom stanovili, sme splnili.