Mirgorodský zabojuje o prvenstvo vo Svetovom pohári, bez šance nie sú ani ďalší

Na líderku Jessicu Foxovú z Austrálie však stráca až 71 bodov. Zo Sloveniek je v top 20 aj Jana Dukátová na 17. pozícii.

Foxová vedie aj hodnotenie v C1. Medzi kanoistkami je na tom najlepšie zo Sloveniek Monika Škáchová, ktorá figuruje na 14. mieste so stratou sto bodov na líderku.

Škáchová sa pokúsi vo finále nadviazať na dobrý výsledok zo Seu, kde obsadila siedme miesto:

"Na poslednom Svetovom pohári v Pau sa budem snažiť zopakovať a možno aj vylepšiť tento výsledok. Bude to o to ťažšie, že vo Francúzsku sa budú rozdávať dvojnásobné počty bodov. Dúfam, že to zvládnem z každej stránky a vyjde to."