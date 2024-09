Pri prechode k dospelým zvolil radšej nižšiu súťaž. So štvrtoligistom prekonávajú očakávania

RASLAVICE. Mladí futbalisti to nemajú ľahké. Pri prechode do kategórie dospelých tréneri často nemajú pri honbe za bodmi odvahu dať im príležitosť, a tak radšej mladíci odchádzajú do nižších regionálnych súťaží. Pravdou je však aj to, že aj tam môžu byť lepšie podmienky. Jedným z hráčov, ktorí pôsobili vyššie a dnes hrajú krajskú súťaž, je aj 20-ročný Vladimír Tvardzik. V Bardejove nemal zápasové vyťaženie „S futbalom som začal už ako škôlkar v Bardejove. Priviedol ma k tomu môj bratranec. Hrával som v Bardejove a rok som strávil v Tatrane Prešov. V štrnástich rokoch som odišiel do Prešova, najmä kvôli prvej dorasteneckej lige. Nič neľutujem. Myslím si, že Prešov mi dal veľmi veľa - nielen, čo sa týka futbalových skúseností, ale aj v živote," začal o svojich futbalových začiatkoch Tvardzik.

Na konci sezóny bol však Prešov v zlej situácii. „Veľmi ružovo to tam nevyzeralo. S futbalom to bolo už veľmi zle, a tak som sa vrátil domov," vysvetlil. "Rád spomínam na sezónu 2019/2020, keď som dal v U17 za 14 gólov v 14 zápasoch. Pre covid sa však všetko skomplikovalo a zrušili druhú polovicu sezóny.“ Účinkoval aj v mužstve dospelých Partizána Bardejov. „Od U17 až do A-mužstva som hrával v Bardejove. V A-tíme som pôsobil pol roka. Nemal som herné vyťaženie pre vtedajšiu kvalitu A-mužstva, a preto som prijal ponuku zo štvrtej ligy do Raslavíc," priblížil.

Vladimír Tvardzik (vľavo) v drese OFK-SIM Raslavice. (Autor: Archív V. T.)

Pozícia u štvrtoligistu mu sedí V štvrtoligových Raslaviciach sa talentovanému futbalistovi darí. „ Momentálne hrávam na pozícii ofenzívneho záložníka, a tá rola, ktorú mám, mi sedí veľmi dobre. Áno, v Raslaviciach sa nám darí. Sme super partia, pravdupovediac, ešte som takú vo futbale nemal. Všetci sme si super sadli - či už hospodár, hráči, alebo tréner. Sme tam ako jedna veľká futbalová rodina, a to sa odzrkadľuje aj na výsledkoch. Táto sezóna mi zatiaľ vychádza. Dostávam veľkú dôveru od trénera, a to si vážim. Mám s ním kamarátsky vzťah, ktorý som ešte nemal so žiadnym z mojich koučov. Samozrejme ho však v tréningoch a zápasoch rešpektujem ako trénera.“

Raslavice v minulých ligových ročníkoch pokojne plávali vo vodách najvyššej regionálnej súťaže na východe bez starostí o záchranu. V tejto však dokonca útočia na čelo tabuľky. Po siedmich kolách sú na štvrtom mieste s bilanciou štyri výhry, tri remízy. 15 bodov a skóre 19:10. Vydarené výkony mužstva vidí v jeho nastavení. „Klub je veľmi dobre nastavený, čo sa týka kvality hráčov, a najmä trénera Daniela Vantu, ktorý tomu najviac dopomoho. Predsa len, je to mladý tréner, ktorý vie, čo robí. Baví nás pod ním hrať a trénovať. Stále prinesie do tréningu niečo nové a zábavné, a to oceňujem. Na začiatku sezóny sme vôbec nemali vysoké ciele. Nové posily a nastavenie klubu priniesli výborné výsledky a všetci v klube si prajeme, aby sme na konci sezóny boli v TOP 4. Dúfam a verím, že tento cieľ dokážeme splniť,“ uviedol Tvardzik.

Vladimír Tvardzik v drese OFK-SIM Raslavice. (Autor: Archív V. T.)

Futbal prepája s podnikaním Svoju futbalovú budúcnosť prepája s podnikaním. Vydal sa v stopách svojich rodičov - úspešných súkromných podnikateľov. „Futbal beriem ako hobby, aby som sa popri práci niečomu venoval. Ale nič to nemení na tom, že stále dávam do tréningov a zápasov sto percent. Mám svoju firmu a snažím sa, aby smerovala dobrým smerom, pretože futbal ma neuživí.“

Bez podpory svojich najbližších by sa však mladý človek v „pavučinách“ aj keď amatérskeho futbalu a súkromného podnikania len veľmi ťažko orientoval. „Taktiež mám rád aj iné športy, ktorým sa venujem ako hobby. Najviac ma podporujú v tom, čo robím, nielen vo futbale, priateľka, mama a otec. Robím to, čo ma robí šťastným, a som veľmi rád, že v každej životnej situácii stoja pri mne a podporujú ma,“ uzavrel Tvardzik. Tabuľka: Majstrovstvo regiónu IV. liga Východ