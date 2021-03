Kuriózne semifinále. Jedna séria sa hrá na tri víťazstvá, druhá iba na dve

Napínavá séria je bohatá na veľké zvraty. V treťom dueli prehrávali košickí volejbalisti v tajbrejku už 11:14, no dokázali ho otočiť a ujali sa vedenia 2:1 na zápasy.

„Boli by sme radi, ale v rozhodujúcich zápasoch už idú štatistiky bokom. Vyhrá družstvo, ktoré bude mať viac šťastia a o niečo lepší deň ako súperi,“ uviedol Sopko ml.

Navyše vedenie Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) po dohode so zástupcami oboch klubov rozhodlo, že sa nebude hrať na tri víťazstvá ale iba na dva.

Vo štvrtom stretnutí však doma nedokázali využiť mečbal a napokon prehrali v tajbrejku.

„Bojovali sme o to, aby sme zostali v hre o postup do finále. Rozhodujúce bolo, že sme zvládli koncovku štvrtého setu a v tajbrejku sme boli hladnejší po víťazstve. Myslím, že je to veľmi pekná séria a o všetkom sa rozhodne v stredu u nás doma,“ povedal pre web svf.sk tréner Myjavy Martin Pipa.