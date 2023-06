VIDEO: Rekordér Ďubek nastúpil za béčko a strelil gól z polovice ihriska

ZLATÉ MORAVCE, VRÁBLE. Televízne kamery ho zachytili, ako emotívne prežíva baráž o záchranu vo Fortuna lige.

Rekordér Tomáš Ďubek mal po záverečnom hvizde veľkú radosť. Tešil sa, že Zlaté Moravce budú hrať najvyššiu súťaž aj o rok.

Je legendou Fortuna ligy

Rodák zo Zvolena je legendou Fortuna ligy. V slovenskej lige odohral najviac (458) zo všetkých hráčov v histórii.

„Ani vo sne by mi to nenapadlo. Ani to, že budem hrať v Ružomberku tak dlho. Štrnásť rokov, to je kus života. Dnes neviem, ako rýchlo to uplynulo.