Nový rekordér Fortuna ligy? Obliali ho pivom, zažil mnohé bizarnosti

Vo Fortuna lige ste novým rekordérom v počte štartov. Ako to vnímate?

Človek to nosí v hlave a váži si to. Na ihrisku sa však sústredím na to, aby som podal kvalitný výkon a vyhrali sme. Žiaľ, v Michalovciach sme remizovali 1:1, takže som sklamaný. Boj o záchranu ale rozhodne nevzdávame.