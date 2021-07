Dramatický finiš zvládol fantasticky. Pogačar zvíťazil druhý deň po sebe

Zaujímavý výkon predviedol aj Enric Mas, prišiel však so stratou trinástich sekúnd štvrtý.

Na Tourmalete bol prvý Latour

Pelotón následne zlikvidoval niekoľko pokusov o atak a jazdci začali stúpať na Col du Tourmalet (kategória HC, 7,3%; 17,1 km).

Tempo nevydržali Bennett ani Perichon, vpredu bojovali Alaphilippe s Mohoričom, ktorých napokon pohltila skupina prenasledovateľov okolo Davida Gaudua (Groupama-FDJ).

Tá sa postupom času stále viac scvrkávala, z dvojice na čele bol na Tourmalete prvý Pierre Latour (TotalEnergies).

Horský záver ročníka patril favoritovi

Do poslednej horskej bitky ročníka, záverečného stúpania do Luz Ardiden (kategória HC, 7,4 %, 13,3 km) nastúpil s pätnásťsekundovým náskokom Gaudu, no deväť kilometrov pred cieľom zmizol v pelotóne.