Prvý dres z troch má Pogačar istý. Je to pre mňa ako hra, vraví

BRATISLAVA. Viacerí pretekári sa v horských etapách snažili chodiť do únikov, aby bojovali v stúpaniach o body do súťaže o najlepšieho vrchára.

Vo štvrtok s prehľadom zvládol aj poslednú horskú etapu. V závere pri stúpaní do lyžairskeho strediska Luz Ardiden (1715 m) na jeho nástupy dokázali zareagovať len Jonas Vingegaard a Richard Carapaz.

V závere im však dokázal ujsť. Prejazd cieľom si naplno vychutnával s roztiahnutými rukami, kým za jeho chrbátom šprintovali Vingegaard a Carapaz.

„Je to neuveriteľné. Cítil som sa dobre, je to šialené. Odkedy som sa pustil do cyklistiky, je to mňa ako hra a baví ma to stále,“ vravel pre Eurosport.

Má 50-percentnú istotu

V celkovom poradí má pred druhým Dánom Vingegaardom náskok 5 minút a 45 sekúnd.

"Nakoľko som si istý, že Tour vyhrám? Tak na 50 percent. Stále máme pred sebou ešte tri dni. Ale vyzerá to nádejne," hodnotil svoje šance.