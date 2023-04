VIDEO: Hral proti Rapidu Viedeň, teraz exceluje na dedine. Gól právnika zaujal v televízii

„Snáď to nebola náhoda. Niekoľko podobných gólov som už dal, futbal nehrám prvý rok,“ pre Sportnet povedal kandidát na Gól roka 2023 Ján Horný.

„Písali mi kamaráti a rodina. Teším sa, že môj gól má dobrý ohlas. Je to reklama pre obec Miloslavov. Teším sa, že sa zviditeľnila po športovej stránke,“ dodal 35-ročný futbalista.

„Študoval som na FTVŠ, no zranil som sa. Vyštudoval som tak právnickú fakultu,“ prezradil o sebe.

Horný je pôvodom z východného Slovenska. V mládežníckych kategóriách hrával za Slavoj Trebišov, no polovicu života žije v Bratislave.

„Pochopil som, že profesionálne už hrať nebudem. Že ma futbal neuživí. Vybral som sa teda inou cestou. Mám právnické vzdelanie a venujem sa právu. Som rád, že som včas zareagoval. Futbal nie je všetko,“ uviedol Horný.

„V živote treba myslieť aj na zadné vrátka. Futbal sa dá hrať do nejakého veku, ale čo potom? V prvom rade treba doštudovať, aby človek nezostal štyridsaťročný bez peňazí,“ odkázal futbalistom.

Hral proti Rapidu Viedeň

Horný si v minulosti zahral aj v štvrtoligovom rakúskom klube SV Stixneusiedl. V prípravnom stretnutí nastúpil na štadióne slávneho Rapidu Viedeň. Súboj sledovalo päťtisíc divákov.

„Tréner Rapidu vtedy povedal, že ak, neviem už s kým, prehrajú, nastúpia proti našej obci. Stalo sa to a on to splnil. Rapid hral v plnej sile.

A hoci nás rozstrieľal 8:3, bol to veľký zážitok. Na ihrisku bolo vidieť rozdiel medzi prvou ligou a nami,“ zaspomínal na pamätný zápas kariéry.

Futbal v Rakúsku je podľa neho na vyššej úrovni ako u nás. Po tretiu ligu sú všetci profesionáli a po piatu poloprofesionáli.