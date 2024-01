Slovenka opustila ľad so slzami v očiach. Do voľných jázd sa neprebojovala

ME v krasokorčuľovaní - krátky program žien

Šelmeková v decembri na majstrovstvách štyroch krajín podala presvedčivý výkon, na európskom šampionáte však opustila ľad so slzami v očiach.

16-ročná Slovenka v litovskom Kaunase skočila až dva skoky na dve nohy a za svojím sezónnym maximom zaostala o zhruba deväť bodov. Skóre 44,24 jej nestačilo na postup do voľných jázd.

„Asi zaúradoval stres. Nedarilo sa mi ani na tréningoch, takže som si nebola stopercentne istá. Možno tam preto bola kvôli tomu aj opatrnosť,“ vravela Šelmeková.

Pred odletom do Kaunasu jej doma na tréningoch vychádzalo všetko podľa predstáv, ale v dejisku šampionátu to bolo inak.

„Snažila som si to čo najviac užiť, ale žiaľ, nebolo to veľmi vidno,“ doplnila slovenská pretekárka, pre ktorú to bol prvý veľký šampionát medzi seniorkami.