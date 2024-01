Menší malér si Hagara ani nevšimol. Zajazdil šiesty čistý krátky program v sezóne

Hagara mal siedmu najvyššiu technickú známku spomedzi všetkých pretekárov.

Hoci predviedol svoj vysoký štandard, predsedu zväzu v určitom momente priviedol na pokraj infarktu.

V priebehu jazdy sa mu totiž rozopol textilný pás, ktorý drží nohavice pod korčuľou. „Nevšimol som si to, až počas nízkej piruety som cítil, že som chytil niečo. Ale bolo to v pohode,“ usmieval sa Hagara.

„Za to ja som si to všimol hneď! Stalo sa to presne v čase 1:41,“ doplnil už so smiechom Jozef Beständig, šéf Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.