Ledva postúpili zo skupiny. Kanaďania v derby zdolali USA a zahrajú si o titul

Andrew Mangiapane, autor dvoch gólov Kanady: "Je naozaj bláznivé, ako sa pre nás vyvíja turnaj od môjho príchodu. Hráme teraz najlepší hokej, máme momentum, ale zostáva to ešte potvrdiť v jednom zápase. Je skvelé, že po rozpačitom začiatku turnaja sme sa dostali až do finále. Zrejme sme v predchádzajúcich dvoch zápasoch neboli favoriti, no ukázali sme charakter a na ten sa budeme spoliehať aj v súboji o zlato."

Nick Paul, útočník Kanady: "Milujeme hrať proti Američanom. V prvom dueli s nimi sme nedosiahli výsledok, aký sme si želali, ale to nás ešte viac nakoplo. Dnes to bol veľký zápas, pripravili sme sa na to. Hrali sme ako tím, jeden za druhého a myslím si, že to bolo vidieť."

Brian Boyle, kapitán USA: "Ťažká prehra. Môžeme byť sklamaní, ale musíme sa dať dokopy. Sme tu už dlho, veľa sme tomu obetovali, prišli aj zranenia. Ale medaila je veľká vec, takže zajtra musíme byť pripravení."

Trevor Moore, útočník USA: "Kanada má silný tím a dnes to potvrdila. Na ich prvý gól sme ešte odpovedali, snažili sme sa vyrovnať aj v závere, ale súper hral dobre a postrážil si to. Veľmi sme chceli vyhrať a postúpiť do finále. Teraz potrebujeme na tento zápas rýchlo zabudnúť a zabojovať o tretie miesto, hoci po takejto prehre je to pre nás mimoriadne ťažké."