Nemci tuho bojovali a zatlačili favorita. Do finále však postúpilo Fínsko

Jukka Jalonen, tréner Fínska: "Pred šampionátom by som nepomyslel na to, že by sme mohli získať druhé zlato za sebou. Je to skvelé. Máme teraz úplne iný tím ako pred dvoma rokmi, je v ňom 14 nováčikov, pre nich to bude prvá medaila. Pre fínsky hokej to je fantastický úspech, v našej krajine máme veľa skvelých hráčov. V zápase nás podržal brakár Olkinuora, je to náš kľúčový hráč. Vo finále proti Kanade musíme ukázať náš najlepší hokej."

Hannes Björninen, autor druhého gólu Fínska: "Bol to tuhý boj, som hrdý na všetkých. Snažili sme sa hrať spoľahlivo v obrane, a keď sa nám naskytli šance v útoku, chceli sme ich využiť. Strelili sme dva dôležité góly a nakoniec sme dosiahli víťazstvo. Stále sa na MS zlepšujeme. Pri mojom góle mi Anttila výborne prihral, ​​dostal som sa až pred bránku. V tretej tretine Nemci veľmi tlačili, ale Olkinuora si počínal bravúrne. Veríme mu, urobil niekoľko veľmi dobrých zákrokov. V zápase s Kanadou sa sústredíme na našu hru. Je to posledný zápas turnaja, musíte dať do neho všetko."

Korbinian Holzer, obranca Nemecka: "Sme sklamaní, ale nemáme sa za čo hanbiť. Zajtra zabojujeme o bronz, hoci vieme, že to nebude ľahké. Ale môžem za každého hráča sľúbiť, že pôjdeme úplne nadoraz, v nádržiach nezostane ani kvapka."

Moritz Müller, kapitán Nemecka: "Súboj o bronz proti USA bude rovnako náročný ako náš zápas v základnej skupine, či dnes proti Fínsku. Vydáme zo seba všetko, aby sme získali medailu."