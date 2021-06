USA - Kanada: ONLINE zo semifinále MS v hokeji 2021

Javorové listy však výborne držia stredné pásma. No, Amerika to bude mať ešte veľmi náročné.

Hra so zdvihnutou hokejkou. USA sa snaží pokračovať vo svojej aktivite, stále je do konca tretej tretiny dostatok času.

Kanada dala gól! Fantastický vstup Kanady do poslednej tretej tretiny! USA síce držalo súpera zavretého v pásme, ale zrodil sa rýchly kanadský brejk, následne dostal ANDREW MANGIAPANE fantastickú prihrávku do nájazdu a svoj únik na Petersena zakončil ukážkovým blafákom – 1:3!

Kanada dala gól! Fantastický vstup Kanady do poslednej tretej tretiny! USA síce držalo súpera zavretého v pásme, ale zrodil sa rýchly kanadský brejk, následne dostal ANDREW MANGIAPANE fantastickú prihrávku do nájazdu a svoj únik na Petersena zakončil ukážkovým blafákom – 1:3!

Kanada dala gól! Bleskovo využitá presilovka a Kanada vyhráva o dva góly! USA nezvládlo toto svoje prvé oslabenie, ADAM HENRIQUE sa výborne postavil v blízkosti súperovej bránky a kanadský kapitán svojou korčuľou tečoval puk od modrej čiary do bránky – 1:3! Ale pozor gól neplatí! Americká striedačka si zobrala trénerskú výzvu a tá odhalila ofsajd! Tak, USA prižilo klinickú smrť, stále je to len o jeden gól a ofsajd to bol veľmi tesný.

Znova sa hrá bez dlhého prerušenia, oba tímy sa snažia hrať aktívne. Je to semifinále ako sa patrí a navyše to je aj výborné zámorské derby.

Pomaly sa dostávame do záverečnej časti prvej tretiny. Kanada aj naďalej drží svoj tesný náskok, USA však výrazne hryzie a pokúša sa do prestávky aspoň vyrovnať.

Labanc mohol vyrovnať! Krásny prechod USA do útočného pásma, Labanc si z otočky prebral puk a bol sám pred brankárom Kuemperom, ale jeho zakončenie vyrazil kanadský brankár do bezpečia!

Labanc mohol vyrovnať! Krásny prechod USA do útočného pásma, Labanc si z otočky prebral puk a bol sám pred brankárom Kuemperom, ale jeho zakončenie vyrazil kanadský brankár do bezpečia!

USA potiahlo puk do útočného pásma, ale Kanada sa rýchlo rozostavila pred svojou bránou a súpera nepúšťa do žiadneho zakončenia.

Úvodné zostavy: USA: Petersen (Oettinger) – Wolanin, Hellickson, Z. Jones, Tennyson (A), Mackey, Ch. Wideman, Shea, Clendening – T. Moore, Robertson, Garland – Donato, Drury, Tage Thompson – Blackwell (A), Robinson, Labanc – B. Boyle (C), Rooney, Chmelevski Kanada: Kuemper (Hill) – S. Walker, Ferraro, Power, Stecher (A), Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Henrique (C), Co. Brown (A), Mangiapane – Vilardi, Bunting, Comtois – Danforth, N. Paul, Pirri – Foudy, Anderson-Dolan, Hagel – Perfetti Rozhodca: Bruggeman (USA), Gouin – McCrank (oba CAN), Oliver (USA)

