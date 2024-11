Jednašestka v tvojom klube a nie je Medvedev ako Medved (tréneroviny)

BRATISLAVA. Zima. Obdobie roka, kedy aj zasnežená Podbrezová vyzerá ako rakúske Alpy. Zároveň to je čas, kedy sa už aj tie posledné zabudnuté vtáky sťahujú do teplých krajín.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Last minute ponuku si nechcel nechať ujsť ani Xisco Muňoz po domácej prehre s Michalovcami. Síce také 2 mesiace presluhoval, ale čo nás do toho. Bol to dobrý chlapec a na to odstupné si musel kúpiť dva cestovné kufre. Zápas mesiaca sa odohral v Žiline, ktorá tak stiahla dva body náskoku belasých. Tí totiž v piatok len remizovali v Košiciach. Aj vďaka Medveděvovi/Medvedovi.

H16 mala koncert v Banskej Bystrici, odniesol si to Trenčín a družina Ivana Galáda si tak rozbalila predčasného Mikuláša.



FC Košice - ŠK Slovan Bratislava 1:1 7298 divákov Slovan si prípravu na AC Miláno, proti ktorému nastúpi v utorok, spestril výletom do Košíc. Dôležitosť zápasu sa dá merať podľa toho, či Weiss do bránky postaví Takáča, alebo nie. Dominik sa vrátil na miesto, kde v máji spolurozhodol finále Slovnaft Cupu, dobrá správa pre Slovan bol aj druhopolčasový comeback Juraja Kucku. Ten by si zápas proti AC nenechal ujsť, ani keby sa hodinu pred ním prebral z narkózy. Slovan tak aj na východe krajiny odohral zápas štýlom, že to najlepšie príde vždy po polčasovej reklamnej prestávke.

VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava

Sú zápasy, ktoré netreba promovať a ľudia prídu. A potom sú zápasy, ktoré nikto nepromuje a ľudia logicky neprídu, ako ten v Lige národov proti Estónsku. Do Košíc prišla krásna návšteva a spolu s tým futbalom na ihrisku z toho bol jeden výborný zápas.

V prvom polčase to bolo ešte len zahrievanie na to, čo príde. Do nájazdu sa rútil Medved, ale zamotal sa. Do druhého polčasu vytiahol Slovan Kucku s Kašiom a prvých 10 minút mu jednoznačne patrilo. Až kým sa sa s Jonesom nezačal pasovať ten pravý obranca a občasný pyrotechnik z Ulambátaru. Výsledkom bola penalta a radosť - neradosť iného Medveda. Žana. Lenže druhý polčas bol Slovan naozaj lepším mužstvom a všetko vyvrcholilo pri Tigranovej bombe. Do konca zápasu už to bola férovka ako bryndzové halušky so slaninou, ale remíza zápasu svedčí. Spokojní boli aj obaja tréneri a šťastný Weiss na tlačovke, to je požehnanie ako salámové chlebíčky.

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 3:1 2681 divákov Keď som bol naposledy v Žiline, zápas pre fanúšikov hostí trval niečo cez hodinu a videli sme len prvý set. Teraz hral Spartak o šancu naznačiť záujem o boj o druhé miesto, ale zápasy v Žiline mu idú asi tak ako Rudovi Huliakovi suchý február. Spartak v sobotu vydržal do 6., Rudo končí už prvého. Ráno.

Spartak ale vedel, že v sobotu nemá čo stratiť. Ak vyhrá, budú tri body. Ak prehrá, Žilina sa dotiahne bližšie na Slovan. Nakoniec o všetkom rozhodol prvý polčas, počas ktorého nemal osobne prítomný divák ani čas zamrznúť. Zápas otvorila megašanca Kuba Paura a milé od neho, že len varoval svoj bývalý klub. Varovať mohol aj Marek Ujlaky Žigu Freliha, že ho pri rohu v šiestej minúte prehlavičkuje. Tu sa Spartak ešte chytil a o pár minút ten Paur tečoval Procházkovu strelu. 1:1. Miša Gašparíka mohlo konečne zahriať niečo iné, ako šál. VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Trnava

Áno, hralo sa v takej zime, že postupne sa usporiadatelia poschovávali do tých áut okolo ihriska.