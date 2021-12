Inter nájdete v Bratislave len na bilbordoch. Majtán: Dôležitejšie sú nákupné centrá

Slávna značka chýba medzi elitou už pätnásť rokov. FK Inter Bratislava vypadol z najvyššej súťaže ešte v sezóne 2006/2007. Keď o tri roky vyhral druhú ligu, predal licenciu Senici a začal odznova v nižších súťažiach. V sezóne 2016/2017 sa vrátil do celoslovenskej druhej ligy, no veľa vody nenamútil. Už tretí ročník hrá len tretiu bratislavskú ligu. Tento rok v hlavnom meste vyrástli bilbordy Interu s nápisom „new story with history“. Klub sa netají ambíciami vrátiť sa medzi elitu, ale aj do Bratislavy. Po jeseni však stráca až osem bodov na Ivanku pri Dunaji a svoje zápasy stále hráva v Stupave.

Medzi najväčšie hviezdy žlto-čiernych patrí tridsaťštyriročný útočník TOMÁŠ MAJTÁN. Odchovanec Interu, bývalý kanonier majstrovského tímu Žiliny a tretí najlepší strelec prvej ligy zo sezóny 2010/2011 je najnovšie aj asistentom hlavného trénera Michala Pančíka.

Po jesennej časti figurujete až na štvrtom mieste, predbehli vás Ivanka, Rača i Rovinka. Ako by ste zhodnotili uplynulý polrok? Mali sme dobrý začiatok sezóny, no stred jesene sa nám veľmi nevydaril, až na záver sa to zase otočilo k lepšiemu. Bohužiaľ, mali sme zbytočné straty, ťažili nás zranenia, ja sám som dlho chýbal. Chceli sme byť na dostrel postupu do druhej ligy, ale hoci je tá strata väčšia, stále veríme, že jar bude z našej strany lepšia a budeme sa biť o postup až do konca.

Je vašim cieľom návrat do druhej ligy? Pred rokom prišlo k zmene majiteľa, ktorý deklaroval snahu postúpiť. Predsalen, značka Inter má na Slovensku silné meno a patrí vyššie ako do tretej bratislavskej ligy. Určite nechceme prestreliť v našich vyjadreniach, pôjdeme postupnými krokmi, ale cieľ máme jasný. Čo bude treba zlepšiť, aby sa tento plán podarilo naplniť? Pred nami je dlhá pauza, máme čas sa dobre pripraviť. Na tejto úrovni je to v zimnej časti s prestupmi zložitejšie, no vedenie určite bude chcieť tím nejako posilniť, zvýšiť konkurenciu, aby hráči na sebe viac pracovali. Túto jeseň nám chýbalo viac skúseností. Všetko je v štádiu riešenia, uvidíme, čo bude voľné na tomto trhu.

Tomáš Majtán. (Autor: facebook/FK Inter Bratislava)

Spomenuli ste skúsenosti, tie ste mužstvu určite dodávali hlavne vy. Od šiesteho až po trináste kolo ste ale v zostave chýbali, stihli ste nastrieľať len päť gólov... Na to, koľko som toho odohral, tak som rád aj za tých päť gólov. Ale musím sa priznať, že sa na osobné štatistiky vôbec nesústredím, už mám toho za sebou dosť. Myslím si, že moja úloha v tíme je trochu iná, chcem najmä pomôcť chlapcom rásť. Bohužiaľ, prišlo zranenie, ktoré ma vyradilo na dlhšiu dobu. Čo sa stalo? Na tréningu pred zápasom išiel spoluhráč odkopávať loptu a ja som ju chcel blokovať. Nemal som však dobre spevnenú nohu a zvrtlo mi koleno, pri čom sa mi natiahol bočný väz a, čo si budeme hovoriť, tie menisky už tiež nie sú najmladšie. Na posledné tri zápasy som sa ešte vrátil, hral som so sebazaprením, aby som chlapcom pomohol. Som rád, že sme koniec jesene bodovo zvládli. Teraz mám čas koleno doliečiť, možno začnem so zimnou prípravou skôr, aby som už do tréningov mohol naskočiť pripravený a bez tabletiek proti bolesti.

Od 9. kola ste boli na súpiske mužstva písaný ako asistent trénera. Ako k tomu prišlo? Už pred dvomi rokmi som si spravil UEFA B licenciu a majitelia ma ihneď zapriahli aj do trénerskej práce, bol som asistentom pri doraste. Teraz majiteľ vytvoril nový trénerský štáb. Potrebovali sme totiž širší realizačný tím, keďže áčko a béčko trénovali spolu, ale niektoré zápasy sa prelínali a museli sme sa rozdeľovať. Presunul som sa do A-tímu a snažil som sa mužstvu pomôcť aspoň takto, keď sa na ihrisku nedalo. Našli ste sa v trénerskej práci? Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy, ale trénerský chlebíček na Slovensku je ťažký a nevďačný. Chcel by som Interu pomôcť aj inak. Mám skúsenosti, dobré vzťahy, aj kontakty. Bol by som rád, keby sme do našich štruktúr postupne dotiahli ďalších bývalých interistov.

Tím FK Inter Bratislava. (Autor: facebook/FK Inter Bratislava)

Jeden z nich, Ján Pálenčár, sa stal vo februári novým majiteľom klubu. Ako ste vnímali jeho príchod? Nemal ľahkú úlohu, pandémia športu na Slovensku nepraje. Ale všetci sme radi, že to zobral, rozpočet máme vykrytý hlavne z jeho strany. Často spolu komunikujeme a verím, že pomôžem naplniť jeho ambície. Všetci chceme vrátiť Inter naspäť na futbalovú mapu. Osobne si pamätám, keď Inter znamenal prestíž a ponuka z neho sa neodmietala. Chcem, aby klub fungoval ako kedysi a hráči, ktorí zaň túžia hrať, stáli v rade. Dá sa to dosiahnuť, keď Inter možno vidieť v Bratislave len na bilbordoch? Snažíme sa obnoviť klubizmus. Dnes máme širokú mládežnícku základňu, chceme chlapcom vštepiť, že aký dres obliekajú, pripomínať si a nezabudnúť na slávne časy. Verím, že kvalitná práca s mládežou je základ, aby sme postupnými krokmi vrátili Inter späť.

V marci to však bude už päť rokov, čo Inter hráva domáce zápasy mimo hlavného mesta v Stupave... Nie je tajomstvom, že aj majiteľ chce vrátiť Inter do Bratislavy. Situácia je však zložitá. V Bratislave je množstvo developerov, okolo každého pozemku je veľký biznis. Potom, žiaľ, naše deti nemajú kde športovať a nové generácie len sedia doma na zadku, než aby boli vonku, hýbali sa a šport z nich vyformoval čestných a dobrých ľudí. Je to smutné. Niektorí ľudia by si mohli konečne uvedomiť, že aj šport je dôležitá súčasť spoločnosti a vychovávať dobrých hráčov pre slovenský futbal sa bez zázemia a vytvorených podmienok nedá.