Německý klub zažívá sezónu snů. Poprvé v historii vyhrál Bundesligu, získal i Německý pohár a nyní může přidat i evropskou trofej. A to podtrženo faktem, že Bayer za celou sezónu nepoznal chuť porážky. Bez ztráty bodu vyhrál skupinu H, v osmifinále udolal Karabach, ve čtvrtfinále položil základ k postupu výhrou nad West Hamem a v semifinále vyřadil AS Řím. Dnešní výhrou by tak Leverkusen uzavřel něco úžasného a soupeř si kromě vynikající formy bude muset dávat pozor i na vynikající závěry, ve kterých Bayer zvládá pravidelně udeřit.Karabach – Leverkusen 2:2, 2:3Leverkusen – West Ham 2:0, 1:1AS Řím – Leverkusen 0:2, 2:2