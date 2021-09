Takmer prekonal rekord Lewandowského. Teraz chce napodobniť otca

ČEREŇANY. Zápas siedmej ligy OblFZ Prievidza medzi ŠK Čereňany a TJ Tatran Tužina mal veľkého hrdinu.

Za vyrovnaného stavu 1:1 zavelil do útoku skúsený Tomáš Laurinec, ktorý za štyri minúty strelil hetrik a prakticky rozhodol o osude zápasu.

Za svoj výkon si vyslúžil uznanie a potlesk od verných priaznivcov.

„O minútu na to som mal ešte jednu šancu, no strela mi dobre nesadla. Keby to tam padne, atakoval by som rekord Roberta Lewandowského, ktorý stelil päť gólov za deväť minút,“ pousmial sa po stretnutí Tomáš Laurinec.