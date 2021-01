Jeden z najlepších cyklistov súčasnosti prerušil kariéru. Nevie, čo chce

"Je to podobné, akoby mi niekto sňal z pliec stokilový batoh. Nasledujúce ráno som sa zobudil šťastný. Myslím si, že to vraví samo za seba. Necítim smútok, cítim sa veľmi dobre," podotkol s úsmevom.

"Chcem byť ešte cyklista? A ak chcem vyhrať Tour de France, ako to dosiahnuť? Mám pocit, že neviem, čo mám robiť. A že odpovede na tieto otázky prenechávam iným, len aby boli so mnou spokojní," konštatoval.

"Videli sme, že to prichádza, ale netušili sme, že to je až také vážne," komentoval Dumoulinovo rozhodnutie športový riaditeľ tímu Jumbo-Visma Jan Boven.

Siedma priečka z Tour de France je skvelým výsledkom, no Dumoulin dúfal vo viac. Dva roky sa prekonával, bojoval s bolesťami, no nedokázal nadviazať na úspechy spred zranenia, čo ho ubíjalo.

Nevylúčil koniec kariéry

Dumoulin zároveň vysvetlil, prečo svoje rozhodnutie oznámil teraz, len pár hodín po tom, čo zverejnil plány na novú sezónu.

Mal ju začať na Strade Bianche, absolvovať Miláno - San Remo či Okolo Flámska.

Tím Jumbo-Visma navyše len nedávno oznámil, že Dumoulin mal ísť spoločne s Primožom Rogličom, Stevenom Kruiswijkom a Woutom van Aertom na tohtoročnú Tour de France.

"Príliš dlho mi záležalo na tom, čo si myslia ostatní. Je čas, aby som prišiel na to, čo vlastne chcem. Bol som na sústredení a pomyslel som si, že počas neho odpoveď na moju otázku nenájdem," pokračoval.

Tridsaťročný Holanďan naznačil, že prerušenie kariéry sa môže časom zmeniť na jej úplný koniec. "Potrebujem trochu času na premyslenie. Nie je to rozhodnutie z dňa na deň," prezradil.

Po skvelých výsledkoch sa mu prestalo dariť

Dumoulin na záver zopakoval, že cíti veľký tlak. "Pred pár rokmi som dosiahol veľmi dobré výsledky a stal som sa raz a navždy Tomom Dumoulinom, skvelým holandským cyklistom. Krajania, tím a aj ja sám sme mali veľa očakávaní," priznal.

Jeho nečakaný krok komentovalo viacero cyklistov, medzi nimi aj Mathieu van der Poel. "Nepoznám ho tak dobre, ale rozumiem jeho rozhodnutiu," vravel pre Sporza.

"Vyzerá to, že je veľká zábava byť vrcholovým športovcom. A tiež, že je to prechádzka ružovou záhradou. Ale buďte si istí, že by ste to na jeho mieste dlho nevydržali. Jednoznačne nie po tom, čím si prešiel. Dosahoval skvelé výsledky a teraz sa mu nedarí. Od jedného zranenia šiel k druhému," tvrdil Van der Poel.