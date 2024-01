Jamrichová hrá na úrovni žien. Nemusí sa hnať za rebríčkami, vraví prvá Slovenka v top 10

"Je veľa vecí, na ktorých v poslednom období zapracovala a zlepšila sa. To je už úroveň ženského tenisu," povedala Cíleková-Habšudová pre Sportnet.

Nie som typ človeka, ktorý si v noci privstane, ale čo sa dalo spätne pozrieť, tak som si pozrela. Videla som ju aj na tréningu pred odchodom do Austrálie a myslím si, že urobila v príprave veľmi dobrú robotu.

Finále nezačala dobre, v prvom sete prehrávala 1:4. Pripísali by ste to nervozite, prípadne rešpektu z veľkého štadióna?

Určite mala šancu si v Rod Laver Arene zatrénovať, ale ja vám poviem vlastnú skúsenosť. Pamätám si na svoje prvé semifinále na Australian Open, kde som nehrala proti súperke, ale proti priestoru.

Myslím si, že aj jej adaptácia na priestor chvíľu trvala. Jej súperka mala tento kurt určite viac zažitý, Renátka sa potrebovala zorientovať. Každopádne, už len tá skúsenosť, že hrala na centrálnom dvorci, je úžasná smerom do budúcna.

Nemyslím si, že na ňu doľahlo to finále, ale skôr to prostredie. Už len to, že máme NTC je veľká devíza, pretože ten dvorec je trošku iný. Za mojich čias sme taký na Slovensku nemali a keď som z tých malých kurtov hrala vo väčšom priestore, tak som podávala na základnú čiaru.