Slováci takmer zaskočili medailistov z Paríža, tajbrejk druhého setu ich však položil

ČU-CHAJ. Slovenskí tenisti stratili šancu na postup na novembrový finálový turnaj Davisovho pohára do Malagy.

V tajbrejku druhého setu viedli 4:2, no v ďalšom priebehu zápasu získali proti strieborným medailistom z OH 2024 v Paríži už iba jedinú loptičku.

Okrem Američanov postúpili v piatok do Malagy v predstihu aj Nemci, ktorí zvíťazili nad Slovenskom aj Čiľanmi 3:0, hoci im chýbajú traja rebríčkovo najvyššie postavení hráči Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff a Dominik Köpfer.

"Bohužiaľ, dnes nám dvojhry vôbec nevyšli. Lukáš Klein stále nevie chytiť tajming, nie je v hernej pohode, čo sa ukázalo aj v dnešnom dueli.

Nedokázal dostať McDonalda pod tlak a vyprodukoval viac chýb ako súper, čo rozhodlo o jeho prehre. Nakashima proti Kovalíkovi veľmi solídne servoval.

Jojo nemal veľa šancí pri jeho servise a bol pod tlakom na vlastnom podaní. Urobil aj viac chýb. Potešila ma štvorhra. Bolo tam veľa energie.

Prekvapil ma Norbi Gombos, ktorý štvorhry toľko nehráva, no podal veľmi dobrý výkon a pomohlo to aj Lukimu Kleinovi. Bolo to veľmi tesné.

V tajbrejku druhého setu za stavu 4:2 zahrali chalani tesný aut. Musíme vylepšiť niektoré veci, aby sa v nedeľu dokázali zvíťaziť nad Čile," uviedol Tóth pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.