Obhajkyňa titulu padla už v prvom kole. Na pád v rebríčku vlastne teší

Tieto dva rebríčky majú rozdielne metodiky.

Kým v oficiálnom rebríčku má hráčka body na konte 52 týždňov (a teda zatiaľ aj body za US Open 2021), do Race sa počítajú iba tie, ktoré nadobudla za daný kalendárny rok. Podľa rebríčka Race hráčky postupujú na Turnaj majsteriek.

Dokonalý úspech sa zmenil na ukážku toho, aké nevyrovnané výkony v súčasnosti ponúka ženský tenis.

Rýchly koniec na US Open

Na Wimbledone 2021 sa ako 338. hráčka sveta s voľnou kartou dostala do osemfinále. Zdolala dve členky top 50. Potom bola vo štvrťfinále turnaja ITF 100K v Landisville a vo finále podujatia WTA 125K v Chicagu.

Zdalo sa, že jej hviezda ide pomaly nahor, no do toho absolútne senzačne vyhrala US Open. A tam akoby niekto uťal sekerou presne do miesta jej úspechu.

VIDEO: Emma Raducanuová a jej prehra v 1. kole US Open 2022