O Benčičovej vedel málokto. Na Slovensku hrajú tenisti extraligu takmer zadarmo

A to v nej v nedávnej minulosti súťažila aj dnes už olympijská víťazka Belinda Benčičová. Vidieť pritom hráčku tohto kalibru hrať zápas na Slovensku v klube niekde medzi panelákmi nie je časté. Tenisová extraliga prináša do výsostne individuálneho športu tímovosť.

„Extraligu som mala vždy rada. Je to tímová súťaž, nehráte teda len sama za seba, ale za celý tím, čo malo pre mňa vždy väčšie čaro,“ približuje slovenská tenistka Chantal Škamlová, ktorá už síce ukončila kariéru, ale aj v tejto sezóne sa predstavila v súťaži za klub TC Empire Trnava.

Tento rok napríklad Trnave pomohla k trom víťazstvám vo štvorhre. Po boku Ukrajinky Katariny Zavackej porazili napríklad v súboji proti tímu Poprad-Tatry Kristínu Kučovú so Sárou Suchánkovou. Vyhrala aj jeden zápas vo dvojhre, bolo to však proti dorastenke Nitry Michaele Gedayovej.

„Stále sa snažím udržiavať z fyzickej stránky a robiť pre to, aby som vyhrala, maximum. Vo dvojhre je pre mňa však už veľmi ťažké držať krok s dievčatami ktoré trénujú každý deň,“ priznala. Stále však vie byť platnou posilou vo štvorhre, na ktorú sa v posledných rokoch aj viac špecializovala.

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch sa za Slovan Bratislava dostala do hry aj bývalá svetová štvorka Belinda Benčičová, podobné mená sa však na Slovensku bežne nevyskytujú.

Kapitánka žien bratislavského Slovana Radka Zrubáková vysvetľuje, že Česko má o niečo vyššiu kvalitu súťaže. „Majú celkovo širšiu kvalitu medzi ženami a mužmi. Ak aj nehrá prvých desať hráčok, stále to má vysokú úroveň. U nás je špička užšia, ak nehrá prvých päť žien, je to cítiť,“ hovorí.

Pre športových fanúšikov ponúka extraliga možnosť, ako vidieť doma atraktívne tenisové zápasy naživo. Napriek tomu je divácky záujem o súťaž minimálny.

„V Nemecku ľudia žijú extraligou. Je to inak propagované, sú na to upútavky a billboardy. Veľa ľudí by tu možno aj chcelo vidieť Belindu Benčičovú či Alexa Molčana. Ale netušia, kedy a kde hrajú. Často sa mi stáva, že mi niekto spätne povie, že keby vedel, že sa také niečo koná, prišiel by,“ hovorí hráčka majstrovského Slovana Bratislava Michaela Hončová.

Hončová hrala ligu v Nemecku, Taliansku či Francúzsku. Práve nemecká a francúzska liga patria podľa nej medzi absolútnu špičku, čo sa týka kvality hráčov a odmien.

Odmeny v zahraničí vs. na Slovensku