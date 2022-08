Dopoval slovenský tenista? Mohol byť aj obeťou podvodu, vraví odborník

V zostave s vtedy devätnástym hráčom sveta Dominikom Hrbatým a členom top 60 Karolom Beckom mali veľkú šancu získať slávnu šalátovú misu. Obaja predvádzali v ten rok v reprezentácii výborné výkony a každý z nich na ceste do finále prehral iba jeden zápas. Boli tímovými ťahúňmi. Beckovi sa skvele darilo aj vo štvorhre po boku Michala Mertiňáka.

Pred rokmi to mala byť historická šanca slovenského tenisu na triumf v Davisovom pohári. Slováci mali v Bratislave vo finále vyzvať Chorvátsko s Ivanom Ljubičičom, Mariom Ančičom.

BRATISLAVA. Sny športovcov sa môžu rozplynúť z rôznych dôvodov. Dlhé mesiace a roky driny môže zrušiť jeden nešťastný okamih. Niekedy je to zranenie, nečakaná chyba a... niekedy aj doping.

Naraz však tesne pred zápasom prišiel šok. Objavila sa informácia, že Karol Beck nenastúpi na zápas. Medzi novinármi začalo povrávať, že by mohlo ísť o dopingový prehrešok.

Problémom bola prítomnosť zakázaného klenbuterolu. Beck dodnes tvrdí, že nevie, ako sa látka do jeho tela dostala. "To, že som bol pozitívne testovaný, bol pre mňa obrovský šok. Dovtedy som ani nevedel, čo to je klenbuterol," hovoril aj po rokoch v rozhovore pre TABLET.TV.

Ďalší Slovák s dopingom

Napriek jeho odôvodneniam dostal trest zákazu činnosti na dva roky. Prežíval výbornú sezónu 2005, bol dokonca 36. hráčom sveta. Po odpykaní trestu sa vrátil na kurty, už nikdy sa však nedostal ani do top 50.

"Keby ma nepribrzdilo spomínané obvinenie, myslím si, že som mal na to, aby som to dotiahol medzi tridsiatku najlepších tenistov sveta," hovoril.