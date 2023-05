Lotyši sa doma postarali o obrovskú senzáciu. Zdolali Švédov a sú v semifinále!

MS v hokeji 2023 - štvrťfinále

RIGA. Domáci lotyšskí hokejisti sa v Rige postarali o najväčšiu senzáciu MS v hokeji 2023 . Vo štvrťfinálovom zápase zdolali favorizované Švédsko 3:1 a postúpili už do semifinále.

Lotyši išli do vedenia v prvej tretine gólom Ločmelisa, na ktorý Švédi reagovali v polovici zápasu gólom Liljegrena.

Pavúk MS v hokeji 2023

Od prvých minút sa hralo vo svižnom tempe a Lotyši ukazovali, že si pred domácim publikom veria. V úvode si vypracovali dve sľubné šance a v 13. minúte išli do vedenia.

V druhej tretine bola strelecká prevaha severanov ešte výraznejšia (13:1), no vyťažili z nej iba jeden gól. Raymond mu v útočnom pásme prenechal puk a následná strela spoza obrancu zapadla nad Šilovovu lapačku - 1:1.

Nepokrytý Ločmelis sa pred bránkou dostal k puku a zblízka prekonal brankára Johanssona - 0:1. Švédi mali v ďalšom priebehu prvej tretiny herne navrch, no ich hre chýbal moment prekvapenia a veľkou prekážkou bol aj brankár Šilovs.

V 36. minúte sa zápas skončil pre Dzierkalsa, no Lotyši sa obetavou hrou v defenzíve ubránili päťminútovému oslabeniu.

Švédi krátko na to nezužitkovali presilovku a po nej pykali v oslabení, keď strelu Jaksa neudržal brankár Johansson - 1:3. Švédi sa snažili o nápor, dostali sa aj k hre so šiestimi hráčmi, no defenzíva Lotyšov odolala.

"Teraz už vieme, že môžeme zvíťaziť v každom zápase. Nemali sme žiadny stres. Hovorili sme si: Prečo nie? A ideme do Tampere. Toto je pre nás raz za život," cituje hokej.cz obranca Lotyšska Ralfs Freibergs.