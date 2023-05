Nevýrazní boli aj vo štvrťfinále. Majstri sveta zostanú bez medaily

/zdroj: ČT Sport, TSN, IIHF/

Tyler Toffoli, kapitán a autor štvrtého gólu Kanady: "Držali sme sa nášho plánu. Vedeli sme, že v hale bude hluk, že to bude zábava. Pripravili sme sa na to a užili si tých 60 minút. Samozrejme, hrali sme skvele, chalani zabrali. Ako tím držíme pokope, každý jeden deň sa zlepšujeme a bojujeme jeden za druhého. Náš brankár chytá neuveriteľne, aj teraz nás podržal. Dnes večer si to užijeme a potom sa už začneme pripravovať na semifinálový zápas."

Sam Montembeault, brankár Kanady: "Hrali sme výborne. Ako tím postupne rastieme, od začiatku turnaja sa zlepšujeme. Vedeli sme, že proti Fínom to bude vyrovnaný zápas, dôležitý bol tretí gól, po ňom nám spadla ťarcha z ramien. V tretej tretine hrali chalani vynikajúco, výborne narábali s pukom. Už sa tešíme na semifinále.

Sakari Manninen, útočník Fínska: "Minulý rok bol minulý rok, teraz máme úplne iné pocity. Chceli sme zvíťaziť, no nebol to náš deň. Kanaďania boli efektívnejší, dobre bránili a mali výborného brankára. Zaslúžili si zvíťaziť. Žiaľ, tento rok nám to nevyšlo."

Marko Anttila, kapitán Fínska: "Bol to kvalitný zápas. Kanaďania boli efektívnejší, vedeli využiť svoje príležitostí. My sme ich pustili do pár šancí a oni to potrestali. Celkovo to bolo pomerne vyrovnaný duel, no Kanada bola v konečnom zúčtovaní lepšia."

Teemu Hartikainen, autor jediného gólu Fínska: "Prehra vo štvrťfinále bolí, je to pre nás ťažké. Kanadský brankár sa postavil na hlavu, mali sme niekoľko dobrých šancí, no on predviedol naozaj veľké zákroky. Ak by sme v druhej tretine strelili jeden či dva góly, získali by sme viac sebavedomia, že dokážeme kontrolovať stretnutie. Keď dali Kanaďania v úvode záverečnej tretiny tretí gól, už to bolo pre nás zložité."