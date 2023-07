Kluby z najväčších líg posielali do Trenčína milióny. Biznis šiel cez značku KAA Gent

BRATISLAVA. Ich príbeh zaplnil sociálne siete. Dvaja fanúšikovia Liverpool FC cestovali v roku 2019 na zápas Ligy majstrov do Belgicka, ale nakoniec ho sledovali len v televízii.

Namiesto do Genku sa totiž vydali do podobne znejúceho Gentu, a keď zistili svoj omyl, presunúť sa do dejiska zápasu už nestihli.

Angličania Rob a Lee minuli zhruba 200 libier za vstupenky a lístky na vlak, ale prišli do zlého mesta.

„Keď sme tam prišli, nevideli sme žiadnych iných liverpoolskych fanúšikov, čo trochu vzbudilo naše podozrenie,“ povedal Rob pre BBC.