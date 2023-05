Súhrn 11. dňa MS: Málo platný odpor Maďarska, Slovinsko už nie je tím ako zo Soči

„Odohrali sme celkom dobrý zápas. Síce nás prekvapili, keď sa dostali do vedenia 1:0, no potom sme odviedli dobrú prácu a kontrolovali sme hru," povedal pre IIHF švédsky útočník Andre Petersson.

Oba tímy hrali útočne. Rakúšania dokázali stiahnuť dvojgólové manko a do záverečného dejstva vstupovali vo vyrovnanom stave 3:3. „Na boj o záchranu je to ofenzívny hokej,“ uviedli komentátori RTVS.

Maďari boli na šampionáte v pozícii nováčika spoločne so Slovincami a po roku sa oba tímy vrátia do A-skupiny I. divízie MS. Právo štartu na MS 2024 v Prahe a Ostrave si vybojovali hráči Poľska a Veľkej Británie.

Už to nie je Soči

V druhom večernom stretnutí bojovali slovinskí hráči o prvé body na šampionáte. V zápase s Kazachstanom viedli 2:1 i 3:2, ale napokon prehrali 3:4.

„Priviezli sme do Lotyšska veľmi mladý tím. Bola to pre nás obrovská skúsenosť. Som veľmi hrdý na naše mužstvo, čo v turnaji dosiahlo. V niektorých momentoch to však mohlo byť aj lepšie. Napríklad v zápase s Lotyšskom, možno by sme siahali aj na štvrťfinále,“ povedal pre IIHF kazašský obranca Tamirlan Gaitamirov.