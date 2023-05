Rakúšania oslavujú záchranu v elitnej kategórii. Po veľkej dráme zostupujú Maďari

Roger Bader, tréner Rakúska: "Podľa mňa to bol celkom dobrý šampionát. Pre Rakúsko to nie je samozrejmosť, že sme sa udržali."

Thomas Raffl, kapitán Rakúska: "Chlapci môžu byť na seba hrdí. Zaslúžili sme si to."

Dominque Heinrich, obranca Rakúska: "Cieľom bolo udržať sa a to sa nám podarilo. Zvíťazili sme a o rok budeme opäť hrať v A-kategórii, to je všetko, čo sa počíta."

Karol Csányi, útočník Maďarska: "Podľa mňa to je pre nás smutný koniec. Od udržania sa v elitnej kategórii nás delil len jeden bod. Bol by to historický moment pre maďarský hokej, ale dnes sa nám to nepodarilo."

/zdroj: APA, IIHF/