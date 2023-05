Švédski hokejisti sú stále bez prehry, Dánom sa vzdialil postup do štvrťfinále

MS v hokeji 2023 - skupina A

Dánom patrí 5. priečka a na postup do vyraďovačky potrebujú vo svojom poslednom zápase v "áčku" triumfovať nad domácimi Fínmi (od 19.20 h), no predtým musia Nemci zaváhať proti Francúzom.

Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2023

Priebeh zápasu Dánsko - Švédsko na MS v hokeji 2023

I. tretina:

Dáni prekvapivo otvorili skóre stretnutia v 4. minúte, keď N. Jensen prestrelil brankára Wallsteda.

Švédi krátko na to nevyužili dlhú presilovku 5 na 3, no Everberg ešte do prestávky vyrovnal na 1:1.