Česi nečakane vyradili obhajcov titulu. Kanada je naďalej suverénna

EDMONTON. Hokejisti Kanady, Švédska a Česka a Fínska postúpili do semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2022 v Edmontone.

Do semifinále sa prebojovali aj Švédi, ktorí zdolali v Rogers Place Lotyšov až po tuhom boji 2:1. Víťazný gól "troch koruniek" strelil v 50. minúte Emil Andrae.

Carter Mazur síce v presilovke znížil a dal Američanom nádej, no v závere pri power play USA spečatil výsledok do prázdnej bránky Jiří Kulich. Oporou ČR bol brankár Tomáš Suchánek, ktorý predviedol 28 úspešných zákrokov.

"Boli sme v zápase favoriti a tí to majú vždy náročné. Lotyši na nás vybehli, boli plní energie, museli sme sa im v tom vyrovnať, čo sa nám podarilo. Zvíťazili sme a to je jediné, na čom záleží," komentoval postup autor prvého švédskeho gólu Isak Rosén.

"Je to hrozné. Bola to posledná šanca pre hráčov ročníka 2022 niečo dosiahnuť. Hrôza, ako sa to pre nás skončilo," povedal pre oficiálny web MS útočník USA Logan Cooley, trojka tohtoročného draftu.

O prekvapenie sa postarali Česi, ktorí vo štvrťfinále zdolali víťazov B-skupiny a doteraz suverénnych Američanov 4:2.

Českí reprezentanti postúpili medzi najlepšiu štvorku prvýkrát od MS 2018, medailu na juniorskom šampionáte naposledy získali v roku 2005, keď vybojovali bronz.

VIDEO: Radosť Česka po triumfe vo štvrťfinále MS U20