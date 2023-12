Švédi prevalcovali slovenských reprezentantov, tí neuhrali ani bod

"Našou zostavou sme chceli súpera prekvapiť. Švédskeho trénera to zaskočilo, ale na stole sme nedokázali dobre rozohrané sety dotiahnuť do úspešného konca.

Podobne to bolo aj v súboji Tatiany Kukuľkovej s Lindou Bergströmovou, s ktorou do polovice setov hrala vyrovnane, v treťom viedla 6:4, ale potom bodovala už len súperka.

Kormidelník SR priznal, že duely vo finálovej skupine sú pre jeho zverencov náročné: "Nie sme na tom tak, aby sme vyhrávali nad týmito najlepšími tímami.

Snažíme sa však podávať čo najlepšie výkony. Vedel by som si predstaviť v našom podaní o trochu lepšiu hru.

Snaha tam je u všetkých, ale niečo tomu chýba, aby boli výkony komplexnejšie. Tušili sme, že v tejto spoločnosti budeme ťahať za kratší koniec.

Keď je to realita, tak to ťažšie nesieme, potom sa aj sebavedomie hľadá náročnejšie, ale určite to nevzdávame.

Zajtra nás čaká duel s Taiwanom, čo by mohol byť pre nás schodnejší protivník. Len už nebude hrať Wang, takže môžeme nasadiť len dvoch mužov a rovnaký počet žien.

Už máme aj drobné zranenia. Potrebovali by sme fyzioterapeuta, nerátali sme, že sa dostaneme tak ďaleko."