Bola to dráma, Slováci takmer prehrali. Boj o ME v stolnom tenise úspešne začali

ME v stolnom tenise 2023 - kvalifikácia, skupina A5

MILÁNO. Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti vstúpili úspešne do kvalifikácie o postup na európsky šampionát družstiev vo švédskom Malmö, ktorý sa uskutoční od 10. do 17. septembra 2023.

Pištej, ktorý dokonca čelil mečbalom súpera, zdolal Mattea Muttiho po setoch 9:11, 5:11, 11:5, 16:14 a 11:9 a podobne dopadol aj Zelinka v zápase s Andreom Puppom, nad ktorým vyhral po setoch 12:14, 6:11, 11:7, 16:14 a 11:9, pričom v rozhodujúcom dejstve prehrával 1:6.

"Samozrejme, s víťazstvom sme spokojní, i keď výsledky niektorých duelov mohli byť aj lepšie. Skončilo sa to pre nás výhrou 3:0 a to je dôležité, dodá nám to sebavedomie do ďalších bojov," zhodnotil pre Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) reprezentačný tréner mužov Szilárd Csölle.

FOTO: Slovensko - Taliansko v kvalifikácii ME v stolnom tenise 2023