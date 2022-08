Slováci idú do Mníchova obhajovať striebro. Nechcú myslieť na medailu

"Pred podujatím sme si na zväze nedávali žiadne konkrétne ciele, ale medaila vždy poteší. Majstrovstvá Európy budú zároveň kvalifikáciou na budúcoročné Európske hry, kde postúpi najlepších 32 mužov, žien a 16 párov, výsledky sa budú rátať aj do kvalifikácie na majstrovstvá sveta," povedal deň pred odchodom výpravy predseda Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Anton Hamran.

Mix Barbora Balážová, Ľubomír Pištej bude v bavorskej metropole obhajovať striebro z Varšavy, no osmička Slovákov má šance aj v klasických štvorhrách a singloch. V nich budú najvyššie nasadení Balážová na 12. a Jang Wang na 19. mieste.

BRATISLAVA. Slovenská výprava stolných tenistov odchádza na multišportové majstrovstvá Európy do Mníchova s najväčšími ambíciami v párových disciplínach.

Najväčšie očakávania sú od mixu Balážová, Pištej, vlani v Poľsku skončili až vo finále, keď nestačili len na nemecký pár Tang Čchiou, Nina Mittelhamová. Slovenská singlová jednotka sa okrem toho predstaví vo štvorhre s Češkou Hanou Matelovou, Pištej bude hrať so Srbom Aleksandarom Karakasevičom.

Najväčšie želiezka v ohni Balážová s Pištejom idú do Mníchova dobre naladení, no s menšími problémami.

Všetko to však bude o žrebe a momentálnom rozpoložení. Šance sú však nie len teoretické, bude to podujatie plné očakávaní," povedal reprezentačný tréner Jaromír Truksa.

Príprava bola dlhodobá, nemali sme špeciálne zameranie na tú záverečnú, hlavná bola zápasová prax na turnajoch. Máme veľa želiezok v ohni, určite mix Pištej s Balážovou, štvorhry, na to sme sa zamerali.

"Na ME družstiev pred rokom sme si vybojovali účasť štyroch mužov aj žien, keďže sme skončili medzi najlepšou šestnástkou. Predtým sme mohli vyslať len troch reprezentantov, takže už to je úspech.

Trošku si lámem hlavu s podmienkami, keďže sa hrá na stoloch a s loptičkami, s ktorými sa bežne nehrá. Nie je to moje obľúbené, ale posledný týždeň som na tom trénovala a ešte mám pár dní. Snažím sa na to nastaviť a verím, že mi to môže sadnúť.

Konkurencia v mixoch sa zvýšila, zameriava sa na to viac párov ako v minulosti. Mám osobné ciele, ale nechcem ich dopredu hovoriť. Určite by bolo fajn, keby bola medaila. Ak však nebude, ale ukáže sa to, na čom sme pracovali, tak budem spokojná," povedala pre TASR Balážová.

Ani Pištej, ktorého opäť trochu trápi koleno, nechcel dopredu hovoriť o obhajobe medaily. Verí však, že v Mníchove predvedie čo najlepšie výkony: "Vo dvojhre začínam už v kvalifikácii, minimálne z nej chcem postúpiť a potom vyhrať čo najviac zápasov. Vo štvorhre sme s Karakasevičom neodohrali píliš veľa turnajov, ale keď sme hrali, vždy to bolo dobré.

Naposledy sme v Budapešti prehrali až v semifinále s Číňanmi, zdolali sme aj majstrov sveta, takže je na čom stavať. V mixe budeme našimi najväčšími súpermi my sami. Keď to pôjde dobre, tak môžeme zdolať úplne všetkých."