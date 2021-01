Svitko: Čo som zažil vlani nikoho neposunie vpred, skôr zablokuje

BRATISLAVA. Od druhej priečky v roku 2016 sa Štefan Svitko vracal na Rely Dakar s nádejou na dobrý výsledok, lenže zakaždým bojoval s problémami.

Po technických patáliách v roku 2017 skončil až dvadsiaty piaty, pred tromi rokmi odstúpil po ťažkom páde. V roku 2019 zase zostal s motorkou stáť v púšti a dodnes nie je celkom jasné, v čom bol problém.

Vlani síce preteky dokončil, ale znova nebol v najlepšej nálade. Trápila ho tragická nehoda Paula Goncalvesa, ktorého pomáhal zachraňovať.

Tento rok sa vyhol pádom, jazdil opatrne a skvele fungovala aj technika. Štefan Svitko sa po štyroch rokoch znovu umiestnil v celkovom poradí slávnej rely v elitnej desiatke, konkrétne na ôsmej priečke.

„Vravel som, že keď budem do desiateho miesta, bude to úspech. Z ôsmeho miesta mám radosť, hoci je pravda, že vnútri som chcel dosiahnuť viac. Ale teším sa aj z tohto výsledku,“ vravel Svitko po návrate zo Saudskej Arábie.

Na Slovensko priletel v noci zo soboty na nedeľu. Keďže pricestoval zo zahraničia, čaká ho dvojtýždňová karanténa. Tento čas plánuje využiť na oddych s rodinou.

Airbagy sa osvedčili

Najväčšie púštne dobrodružstvo sa po druhý raz uskutočnilo výlučne v Saudskej Arábii. Etapy boli viac-menej podobné ako pred rokom.

„Tento rok to bolo trochu ťažšie ako vlani. A bolo to aj nebezpečné. Aj tento rok boli smrteľné úrazy. Ale je to Dakar a iné to nebude. Patrí to k tomu a musíte sa s tým vyrovnať,“ vraví Svitko.