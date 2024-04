VIDEO: Vaculík odštartoval novú sezónu, postup do semifinále mu však ušiel

MS motocyklov na plochej dráhe - Donji Kraljevec (Chorvátsko)

Na trati v chorvátskom mestečku Donji Kraljevec sa nedostal zo základnej časti do semifinále a do nového ročníka vstúpil ziskom siedmich bodov.

Vaculík nebodoval v úvodných dvoch jazdách a to sa mu napriek následnému zlepšeniu stalo osudným. Následne si síce pripísal víťazstvo, no do semifinálovej osmičky sa nezmestil.

VIDEO: Martin Vaculík a jeho víťazná jazda